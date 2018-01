Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: In kleinen Schritten zur Bürgerversicherung

31.01.2018

Die SPD fordert in den Koalitionsverhandlungen höhere Ärztehonorare für GKV-Patienten, als einen Schritt in Richtung Bürgerversicherung. Was würde das für unser Gesundheitssystem bedeuten? Fragen an Prof. Jürgen Wasem von der Universität Duisburg-Essen. | audio