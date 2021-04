Superleague: Wie viel Geld steckt im Fußballkonstrukt?

WDR 5 Profit - aktuell.

Topklubs aus Italien, Spanien und England haben in der Nacht bestätigt, dass sie eine Super League gründen. Der europäische Fußball befindet sich in entscheidenden Stunden. Fragen an Sara Schwedmann, WDR-Sportredaktion.

