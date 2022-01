Steigende Lebensmittelpreise - Die Kosten der Agrarreform

Verfügbar bis 18.01.2023.

Mehr Umwelt- und Tierschutz, bessere Bedingungen für Saisonarbeiter, mehr Geld für die Bauern - das will der neue Minister Cem Özdemir für die Landwirtschaft. Die Verbraucher müssen zahlen - entweder über höhere Preise an der Kasse oder über ihre Steuern. Fragen an Werner Eckert, Redaktion Umwelt und Ernährung beim SWR.

