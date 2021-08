Steigende Inflation - droht die Lohn-Preis-Spirale?

WDR 5 Profit - aktuell. . 05:05 Min. . Verfügbar bis 30.08.2022. WDR 5.

Steigt die Inflation noch weiter? Die Preise sind in Deutschland im August so stark gestiegen wie schon lange nicht mehr – vor allem wegen Corona. Was das langfristig für die Arbeitslöhne und für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeuten könnte, berichtet Wolfgang Landmesser.

