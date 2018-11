Audio: Dokureihe "Mission Wahrheit" startet

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 06.11.2018 | Länge: 05:34 Min.

Am 20. Januar 2017 wurde Donald Trump als US-Präsident vereidigt. Von da an begleitete Regisseurin Liz Garbus Redakteure der "New York Times" bei ihrer investigativen Berichterstattung über seine Regierung. Nun startet die Mini-Serie auf ARTE. | audio