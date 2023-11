Servicewüste Behörde? - Digitalisierung in der Verwaltung

WDR 5 Das Wirtschaftsmagazin - aktuell. . 07:03 Min. . Verfügbar bis 01.11.2024. WDR 5.

Endlose Wartezeiten bei Behörden sollten eigentlich so langsam Geschichte sein. Die Ampelkoalition hat versprochen, die Digitalisierung der Ämter voranzutreiben. Aber Behördenleistungen im Internet funktionieren in der Praxis bisher noch nicht so optimal. Ein Beitrag von Lars Fuchs und ein Gespräch mit Frank Wörner, WDR Wirtschaftsredaktion.

