Audio: Heimat-Filme auf der Berlinale 2019

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 13.02.2019 | Länge: 04:39 Min.

Bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin beschäftigen sich sehr viele Filme mit dem Begriff der Heimat. Zum Beispiel dokumentiert der afghanische Filmemacher Hassan Fazili in "Midnight Traveller" die Flucht in seine neue Heimat Deutschland. | audio