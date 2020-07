Reisen in Corona-Zeiten

WDR 5 Profit - aktuell . . 03:14 Min. . Verfügbar bis 03.07.2021. WDR 5.

Heute gehen die Sommerferien los. Diverse Reisen stehen an. Und da gibt es unterschiedliche Regeln in den Reiseländern. Fragen an Nikola Noske, WDR-Wirtschaftsredaktion.

