Audio: Unterschiedliche Lebensverhältnisse in Deutschland

WDR 5 Profit - aktuell . . 03:02 Min. . WDR 5.

In Deutschland sollen die Lebensverhältnisse gleichwertig sein. So steht es sogar im Grundgesetz. In der Praxis sieht es anders aus. Das belegt eine am 24.4.19 veröffentlichte Studie des Hans-Böckler-Institutes. | audio