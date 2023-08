Oldtimer mit E-Fuels?

WDR 5 Das Wirtschaftsmagazin - aktuell. . 03:45 Min. . Verfügbar bis 09.08.2024. WDR 5.

So richtig will es mit den E-Fuels, die viele deutsche Autohersteller als Ersatz für Benzin und Diesel preisen, nicht klappen. Arndt Brunnert hat sich bei den Classic Days in Düsseldorf bei Oldtimer-Fans umgehört, wie sie zu E-Fuels stehen.

