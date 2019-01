Audio: Menasse und die Fakten

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 03.01.2019 | Länge: 04:02 Min.

Die Rede des ersten Präsidenten der EU-Kommission in Auschwitz als Geburtsstunde der Union? So hat es der Schriftsteller Robert Menasse in mehreren Interviews behauptet. Nur hat Walter Hallstein nie in Auschwitz gesprochen. Ein zulässiges Spiel mit den Fakten? Martin Becker kommentiert. | audio