Nickel: Neue Abhängigkeit bei der E-Mobilität

WDR 5 Profit - aktuell. . 08:05 Min. . Verfügbar bis 17.10.2023. WDR 5.

Verbrenner raus - Elektromotor und Batterien rein. So malen Automobilindustrie und Verkehrsminister die Zukunft des PKW. Doch so einfach ist die Umstellung nicht. Und vor allem nicht problemfrei in der Beschaffung der Rohstoffe, erklärt Peter Kreysler.

Audio Download .