Audio: Das Krisenbarometer schlägt aus: Öl so teuer wie zuletzt 2014

WDR 5 Profit - aktuell | 12.04.2018 | Länge: 02:48 Min.

Die OPEC hat am 12.4. ihren monatlichen Ölmarktbericht veröffentlicht. Öl ist so teuer ist wie seit 2014 nicht mehr. Was treibt den Ölpreis so stark nach oben und wird es an der Tankstelle und zu Hause bei der Heizung noch teurer? - Autor: Volker Hirth | audio