Nach dem Hartz IV-Urteil: Wie geht es jetzt weiter?

WDR 5 Profit - aktuell . . 04:33 Min. . Verfügbar bis 04.11.2020. WDR 5.

Der Staat darf Hartz-IV-Empfängern künftig nicht mehr so schnell und so weitreichend Leistungen kürzen wie bisher. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Grundsätzlich seien Sanktionen aber zulässig. Fragen an Frank-Christian Starke aus der WDR-Wirtschaftsredaktion.

Audio Download .