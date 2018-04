Audio: WDR 5 Westblick Ganze Sendung (27.04.2018)

WDR 5 Westblick | 27.04.2018 | Länge: 25:11 Min.

Themen: Personaldebatten in der Landes-SPD; Drogenkuriere aus NRW weltweit im Einsatz; Studie zu autonom fahrenden Schiffen; Das Westblick-Panorama; 50 gestohlene Gullydeckel in Oberhausen; Erste Bilanz für KulturTicket in Essen; Moderation: Wolfgang Meyer. | audio