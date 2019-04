Audio: Verlottert Frankreichs Kulturerbe?

In einem Offenen Brief an Präsident Macron haben zahlreiche Kulturexperten einen Notfallplan für das gesamte Kulturerbe Frankreichs gefordert. Sie kritisieren, dass der Staat sich seit Jahrzehnten politisch und finanziell aus der Pflege des Kulturerbes zurückziehe. Wie sieht es aus jenseits von Paris? | audio