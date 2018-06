Macron besucht Merkel - gibt es Wirtschafts-Deals in Meseberg?

WDR 5 Profit - aktuell | 19.06.2018 | 04:27 Min.

Merkel und Macron brauchen sich gegenseitig. Die Kanzlerin sucht europäische Verbündete für ihre Flüchtlingspolitik. Macron möchte mehr europäische Zusammenarbeit in Wirtschaft und Finanzen. Kommt es in Meseberg zum Deal? Fragen an Markus Epping aus der WDR-Wirtschaftsredaktion.

Audio Download .