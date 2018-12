Audio: Container-Transport in Schallgeschwindigkeit

WDR 5 Profit - aktuell | 05.12.2018 | Länge: 03:13 Min.

Deutschlands größter Hafen will in Zukunft Container mit mehr als 1000 Stundenkilometern in einer Röhre befördern. Gelingen soll das mit einer Magnetschwebetechnik. Dietrich Lehman berichtet aus Hamburg. | audio