Audio: Berlinale in der Hauptstadt, Kinos in der Krise

WDR 3 Resonanzen | 07.02.2019 | Länge: 03:37 Min.

Fast 14% weniger Besucher. Die deutsche Filmbranche jammert über eine Flaute an der Kinokasse. Was ist da los? Hat das Lichtspielhaus in Zeiten von Netflix und Co seine Magie verloren, fragt Martin Becker im Zwischenruf. | audio