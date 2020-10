Kim Kardashian: Mit 40 mehr Politik, weniger Promi?

WDR 5 Profit - aktuell . . 03:41 Min. . Verfügbar bis 21.10.2021. WDR 5.

Kim Kardashian wird am Mittwoch 40. Mehr als ihr halbes Leben ist sie in der Öffentlichkeit bekannt. Doch Kim Kardashian ist mehr als nur eine reiche Hollywoodschönheit, sie hat ihr Image geschickt vermarktet und Millionen verdient. Mittlerweile tritt sie auch mit anderen Inhalten an die Öffentlichkeit, zuletzt mit ihrer Haltung im Armenien/Aserbaidschan-Konflikt. Autorin: Katharina Wilhelm, ARD-Studio Los Angeles.

