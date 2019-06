Audio: 100 Jahre ILO - der Kampf gegen Kinderarbeit

Auch wenn Kinderarbeit in Deutschland kein Thema ist: Weltweit sieht das ganz anders aus. Die Gründe sind ganz unterschiedlich: Es geht um gesellschaftliche Strukturen, das Lohnniveau der Erwachsenen und manchmal auch einfach nur um mangelnde sanitäre Anlagen in Schulen. Fragen an Marlies Tepe, Gewerkschaft GEW. | audio