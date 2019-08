Junger Mann zum Mitreisen gesucht: Kirmes als Arbeitgeber

WDR 5 Profit - aktuell . . 02:42 Min. . Verfügbar bis 31.07.2020. WDR 5. Von Kyra Preuß.

Junger Mann zum Mitreisen gesucht - wer kennt dieses Schild nicht? Früher hing es auf der Kirmes gefühlt an jedem dritten Fahrgeschäft. Mittlerweile kommen die Schausteller in den meisten Fällen aber doch etwas anders an ihr Personal und zwar wie viele Arbeitgeber auch über das Arbeitsamt.

