Audio: WDR 5 Westblick Ganze Sendung (22.07.2019)

WDR 5 Westblick. . 30:03 Min. . WDR 5.

Themen: Schwerpunkt:Was tun gegen Umwandlung von Mietwohnungen in Ferienwohnungen?; Stadtgeschichten: Sommer 89 - Gorbatschow bei Hoesch in Dortmund; Panorama; Klimanotstand in NRWs Wäldern; Westfalenpferd adé - was wird aus NRWs Wappentier? Moderation: Beate Kowollik. | audio