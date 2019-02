Audio: Ausstellungsreihe im Museum Abteiberg

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 04.02.2019 | Länge: 05:28 Min.

Absage an den Geniestr(e)ich: So trat die Konzeptkunst mit ihrem Zeichnungsbegriff an. Das Museum Abteiberg in Mönchengladbach zeigt ausgewählte Bespiele aus ihrer Sammlung Etzold. Gespräch mit Christiane Vielhaber über "Die Zukunft der Zeichnung". | audio