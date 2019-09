Audio: World Economic Forum zu Afrika - Positiv-Beispiel Ghana?

Das Weltwirtschaftsforum in Davos kennen viele. Sehr viel weniger bekannt ist das Weltwirtschaftsforum Afrika. Es beginnt heute in Kapstadt und ist gewissermaßen der afrikanische Bruder der alljährlichen Gipfel in Davos. | audio