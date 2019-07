Audio: Der Effekt von Instagrammern auf Schweizer Tourismusziele

WDR 5 Profit - aktuell . . 03:01 Min. . WDR 5.

Zum Urlaub gehört das schöne Urlaubsfoto, am besten so, dass die Freunde auf Facebook oder Instagram neidisch werden. So genannte Influencer suchen deshalb gezielt nach den Zielen, die sich perfekt für ein spektakuläres Bild eignen. Und da hat die Schweiz mit ihren Bergen, Seen und Schlössern eine Menge zu bieten. | audio