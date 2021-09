Größerer DAX - Was bedeutet das für Sparer?

WDR 5 Profit - aktuell. . 03:40 Min. . Verfügbar bis 03.09.2022. WDR 5.

Für die Unternehmen ist der Aufstieg in den DAX vor allem ein Prestigegewinn. Sie können dann in der ersten deutschen Börsenliga mitspielen. Aber was bedeutet das für Verbraucher? Fragen an Lovis Krüger, WDR-Wirtschaftsredaktion.

