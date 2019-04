Audio: Die Rückkehr der Zombies

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 11:56 Min. . WDR 5.

Ob Im Kino, in Serien oder in Computerspielen: Zombies sind wieder hoch im Kurs. Doch was fasziniert uns an den Untoten - und warum gerade jetzt wieder. Sebastian Wellendorf sucht Antworten. | audio