Geständnisse im Cum Ex-Skandal

WDR 5 Profit - aktuell | 22.06.2018 | 02:43 Min.

WDR und „Süddeutsche Zeitung“ geben erstmals Einblicke in die Aussagen der Kronzeugen im wohl größten Steuerskandal der Bundesgeschichte. Die Geständnisse beschreiben ein umfangreiches Lobby-System und belegen, was die Kölner Fahnder bis dato nicht beweisen konnten. Fragen an Massimo Bognanni, WDR Story & Recherche

