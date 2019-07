Audio: Zwischenruf: Ein Flugschwarm voller Flugscham

Wir "Ja, aber"-Menschen! Wir prangern das klimaschädliche Fliegen an und steigen in den Ferienflieger. Wir vermeiden Plastikmüll und kaufen geschnittenes Obst in Plastikdosen. Die Welt ist voller Inkonsequenz. Ja, aber ... ein Kommentar. | audio