Audio: WDR 5 Westblick Ganze Sendung (18.07.2019)

WDR 5 Westblick. . 26:10 Min. . WDR 5.

Themen: Razzia gegen mutmaßliche islamische Gefährder in Köln und Düren; Handlungsempfehlungen der Landesregierung nach dem Missbrauchsfall in Lügde; Königswinter im Zeichen des "Petersburger Dialogs"; Das Westblick-Panorama; Ganz Weeze wird am Wochenende zur Partystadt; "Nachgehakt" - was wurde nach dem jüngsten WDR5-Stadtgespräch umgesetzt? Moderation: Beate Kowollik. | audio