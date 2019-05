Audio: Re:publica - wer liest noch die ganze Geschichte?

WDR 5 Hintergrund Medien. . 16:15 Min. . WDR 5.

"too long; didn't read" Das war das Motto der Re:publica 2019. Viel Erregung im Netz läuft deshalb gut, weil keiner die ganze Geschichte gelesen hat. Was tun also gegen die kurzen Überschriften oder die aufgebauschten Nachrichten? Die re:publica hat viele Ideen besprochen und festgestellt: es gibt auch wieder eine Lust an langen Inhalten. Der Podcast-Boom ist da nur ein Beispiel. | audio