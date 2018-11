Audio: Kultur auf Rezept

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 05.11.2018 | Länge: 03:11 Min.

In Kanada wird nun die heilende Wirkung von Kultur in besonderer Weise anerkannt. In einem Modellprojekt in Montreal werden Patienten zum Beispiele Museumsbesuche verschrieben. Ein Beitrag von Kai Clement. | audio