Audio: Polar-Bear-Pitching: Eiskalte Wissenschaftler

WDR 5 Profit - aktuell | 07.12.2018 | Länge: 02:14 Min.

Wer in einem Kübel mit eiskaltem Wasser steht, kommt ziemlich schnell auf dem Punkt. In Finnland präsentieren Gründer so ihre Geschäftsideen – Polar Bear-Pitching heißt der Trend. Jens Gerke hat sich das Spektakel in Leverkusen einmal angeschaut. | audio