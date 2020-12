Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn

WDR 5 Profit - aktuell. . 03:46 Min. . Verfügbar bis 11.12.2021. WDR 5.

In der Weihnachtszeit sind die Züge eigentlich gut gefüllt, aber in diesem Jahr wird die Urlaubsreise oder der Besuch bei der Großfamilie wohl ausfallen. Dass sich der Zugfahrplan am Wochenende ändert, wird deshalb nur wenigen auffallen. Aber in nächsten Jahr gibt es hoffentlich wieder mehr gute Gelegenheiten, mit dem Zug zu fahren. Birgit Eger berichtet.

Audio Download .