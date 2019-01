Audio: Pflege für alternde Migranten

WDR 5 Westblick - aktuell | 09.01.2019 | Länge: 04:38 Min.

Ältere Migranten gehören zu der am schnellsten wachsenden Bevölkerungsgruppe in Deutschland. Was heißt das für die Pflege? Und was hat das Schuhwerk von Pflegern damit zu tun? Interview mit Maria Hanisch, Caritas Köln. Von: Edda Dammmüller | audio