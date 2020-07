Ende des Streaming-Booms - wie macht Netflix nach Corona weiter?

WDR 5 Profit - aktuell . . 03:52 Min. . Verfügbar bis 17.07.2021. WDR 5.

"House of Cards" oder "Orange is the new black" - mit diesen Serien ist der US-Streamingdienst Netflix bekannt geworden. Mittlerweile ist er Marktführer, und die Corona-Pandemie hat ihn nochmal gepusht. Wie es weitergeht, berichtet Nico Rau.

