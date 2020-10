Düsseldorfer Modemarke "Fashionette" wagt Börsengang

Was wollen Frauen wirklich? Zumindest im Luxus-Segment will der Online-Shop "Fashionette" darauf eine Antwort geben – mit Hilfe von Big Data. Jetzt will das Düsseldorfer Unternehmen an die Börse. Autorin: Bianca von der Au

