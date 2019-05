Audio: Was bedeuten die Siemens-Pläne für NRW?

Neuausrichtung im Kerngeschäft bei Siemens: Der Konzern trennt sich von der schwächelnden Kraftwerksparte und will sie als eigene Firma an die Börse bringen. Der Schritt ist riskant, seine Folgen für die 7.000 Mitarbeiter in NRW völlig offen. | audio