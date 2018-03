Audio: WDR 5 Westblick Ganze Sendung (20.03.2018)

WDR 5 Westblick | 20.03.2018 | Länge: 27:42 Min.

Die Themen: Warnstreiks in NRW; Mehr KiTas und Plätze aber auch mehr Nachfrage; Düsseldorfer Mädchenhaus in Düsseldorf zieht Bilanz; NRW-Innenministerium warnt Mitarbeiter vor Russland-Reisen; Stickstoffwerte sinken; NRW-Bank zieht Bilanz; CDU und SPD legen Digitalpapiere vor; Landesbetrieb Wald und Holz schaut auf die aktuelle Lage nach dem Sturm Friederike; Mehr Nutzfahhräder in NRW?; Moderaition: Beate Kowollik. | audio