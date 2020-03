Die Bahn in Coronazeiten

WDR 5 Profit - aktuell . . 04:34 Min. . Verfügbar bis 25.03.2021.

Die Corona-Krise trifft auch die Deutsche Bahn. Weniger Menschen fahren zur Arbeit oder zur Schule oder machen sich auf die Reise, ist in vielen Zügen jetzt weniger los. Wie wirkt sich die Corona-Krise auf Bahn aus? Die Frage beschäftigt gerade auch den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn - natürlich auch in einer online-Konferenz. Dabei sollte eigentlich hauptsächlich der Geschäftsbericht der DB aus dem vergangenen Jahr das Thema sein. Fragen an Birgit Eger; WDR-Wirtschaftsredaktion.

