Audio: Pulse of Europe in NRW

WDR 5 Westblick - Serien | 01.02.2019 | Länge: 04:43 Min.

Pulse of Europe geht seit 2017 für die EU auf die Straße, veranstaltet Demos und ist längst auch in etlichen Städten in NRW vertreten. Doch die anfängliche Begeisterung scheint nachzulassen. | audio