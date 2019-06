Audio: E-Scooter starten in mehreren NRW-Städten

Seit dem Wochenende ist das Fahren mit elektrischen Tretrollern auf deutschen Straßen zulässig. Nun werden in Kürze in den meisten Großstädten in NRW Leihroller angeboten. | audio