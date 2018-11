Audio: Poetry Slam-Meister Jean-Philippe Kindler

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 13.11.2018 | Länge: 05:50 Min.

Jean-Philippe Kindler darf sich jetzt Meister der deutschsprachigen Poetry Slammer nennen. Am Sonntag hat er das Finale in Zürich gewonnen. In Scala spricht er über die Abgrenzungen zu anderen Genres und erklärt, dass er das Publikum gern überfordert. | audio