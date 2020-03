Corona, die Börse und die Angst vor einer neuen Finanzkrise

WDR 5 Profit - aktuell

Wegen der Corona-Krise ging der deutsche Aktienindex in die Knie wie zuletzt am 11. September 2001. Nun hat sich der Dax wieder stabilisiert. Aber die Gefahr einer neuen Finanzkrise liege in der Luft, erklärt Nico Rau aus der WDR-Wirtschaftsredaktion.

