Brief der Zukunft - so funktioniert Digitalisierung bei der Post

WDR 5 Profit - aktuell . . 04:13 Min. . Verfügbar bis 27.07.2021. WDR 5.

Die Deutsche Post hat angekündigt, ihren Kunden in E-Mails mitzuteilen, dass sie einen Brief bekommen. Doch anfangs ist darin zunächst nur ein Foto des Briefumschlags zu sehen. Das soll ein erster Schritt in Richtung Digitalisierung sein. Autor: David Zajonz

