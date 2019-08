Audio: 100 Jahre Volkshochschulen in NRW

WDR 3 Resonanzen. . 07:46 Min. . WDR 3.

100 Jahre schon gibt es in NRW Volkshochschulen. Ihre Aufgaben und ihr Publikum haben sich in dieser Zeit drastisch verändert. Ein Gespräch mit Dr. Beate Blügel, Leiterin der Volkshochschule in Aachen. | audio