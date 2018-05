Audio: WDR 5 Westblick Ganze Sendung (02.05.2018)

WDR 5 Westblick | 02.05.2018 | Länge: 29:32 Min.

Themen: Ex-Ob Sauerland als Zeuge im Loveparade-Prozess; Rechte Szene in NRW wechselt Demostrategie; Digitalisierung: Wer schützt Arbeitnehmer?; Panorama: Abschiebhaft Büren wird geprüft, Kritik an Aus für Produktionssschulen, Laserforscher im All, Viel dreckige Luft in Düsseldorf; Gewalt gegen Lehrer; Versteigerung von Behördenfahrzeugen; Moderation: Uwe Schulz | audio