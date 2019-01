Agrarland ade? Vom teuren Essen in der Türkei

WDR 5 Profit - aktuell | 18.01.2019 | 03:36 Min.

Die Türkei gilt als Agrarland. Dort wächst so ziemlich alles, was man essen kann - Tomaten, Orangen, Zwiebeln oder Oliven. Aber in den letzten Monaten sind die Preise massiv gestiegen, was im Land für Unmut sorgt. Karin Senz, ARD-Studio Istanbul.

