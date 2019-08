40-Mrd-Kohlehilfe: Was kommt im Revier wo an?

WDR 5 Profit - aktuell . . 06:18 Min. . Verfügbar bis 27.08.2020. WDR 5.

Zum Kohleausstieg 2038 gibt es Strukturhilfe für betroffene Regionen. Bis zu 40 Milliarden will der Bund an die Regionen in NRW, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt geben. Ist das Geld in NRW sinnvoll verplant? Fragen an Timon Wehnert, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie.

Audio Download .